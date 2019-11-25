Энтони Джошуа: «Бой с Руисом станет одним из знаковых событий в истории бокса»

Бывший чемпион мира в тяжелом весе Энтони Джошуа рассказал об ожидании боя против Энди Руиса.

— Это будет невероятный вечер, — цитирует Джошуа Sky Sports. — Я очень взволнован, что так много моих болельщиков будут присутствовать здесь, особенно из Великобритании.

Определенно, это будет вечер, о котором люди будут рассказывать своим внукам, ведь он станет одним из знаковых событий в истории бокса, — сказал Джошуа.

Бой между Джошуа и Руисом пройдет 7 декабря в Саудовской Аравии.