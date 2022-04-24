Менеджер Поветкина высказался о возможном бое между Фьюри и Нганну

Дмитрий Иванов, менеджер российского боксера Александра Поветкина, поделился мыслями по поводу возможного боя между Тайсоном Фьюри и Фрэнсисом Нганну.

«Это уже чистый бизнес. Нужно относиться к этому бою, как к шоу. Тем более они хотят драться в перчатках ММА. Такие удары, как у Фьюри, будут опасны для Нганну, хотя это тоже крепкий парень. Они соберут сумасшедшую кассу.

Ждет ли нас после боя с Нганну поединок с Усиком или Джошуа? Все будет зависеть от расстановки сил. Они могут рассмотреть несколько вариантов, чтобы заработать максимальные деньги. Есть Джошуа, Усик и тот же Уайлдер. Не пройдет пары месяцев, и Фьюри начнет говорить и про одного, и про второго, и про третьего. То же самое было с Усиком — столько полемики, а потом Усик отошел, и Фьюри начал говорить про Уайта. Чем больше денег, тем вероятнее бой", — приводит слова Иванова «РБ Спорт».

У 33-летнего Фьюри в профессиональном боксе — 32 победы и один бой завершился вничью