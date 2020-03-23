Валуев назвал своих собак коронавирусами. Он объяснил, почему

Экс-чемпиона мира в тяжелом весе по боксу и депутат Госдумы Николай Валуев опубликовал в своем Instagram новую фотографию с собаками. 46-летний россиянин признался, что называет их коронавирусами.

«Теперь зову их коронавирусами. Везде хотят пролезть», — подписал фото Валуев.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 366 880 человек. Умерших — 16 099, выздоровевших — 101 065. В России на данный момент 438 случаев заражения. Основные очаги заражения: Китай, Италия, США, Испания, Германия, Иран.

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