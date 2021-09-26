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Артур Бетербиев: «Усик — фартовый. Но фортуна когда-то заканчивается»

17:05
Артур Бетербиев. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Артур Бетербиев. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Чемпион мира в полутяжелом весе Артур Бетербиев в разговоре с «СЭ» вспомнил свой первый бой с Александром Усиком в любителях.

 

«Я вам скажу, что мы с ним три раза встречались в нашей любительской карьере. Первый раз — когда была матчевая встреча в Калининграде между Украиной, Россией и Азербайджаном, - рассказал Бетербиев. - Усика в последний момент на замену выпустили вместо человека, который со мной должен был драться. По-моему, Исмаил Силлах должен был на 81 кг, но они резко поменяли его, и тогда я выиграл у Усика на 81 кг. Хотя я готовился на правшу, но они в последний момент левшу выпустили. И тогда он еще более прыгучий был, весил 81 кг. Но я выиграл у него, и вот вторая встреча была в Баку, третья — на Олимпиаде.

Я не умаляю его заслуг, но он фартовый. Ему повезло во многом. Везде повезло. И на Олимпиаде — он на три боя попал. Фартовый, но я не могу винить его за то, что ему повезло. А Усик не боксировал в первом бою, только на три боя попал. Но фортуна — она же тоже не всегда, она когда-то заканчивается (смеется)».

Бетербиев и Усик трижды встречались в любителях. Один раз победил россиянин, дважды — на чемпионате мира в Баку-2011 и лондонской Олимпиаде — верх брал украинец.

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Никита Горшенин все материалы автора

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