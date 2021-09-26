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Артур Бетербиев: «Советская школа бокса уже не чисто советская. Все смешивается»

17:15
Артур Бетербиев. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Артур Бетербиев. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Чемпион мира в полутяжелом весе Артур Бетербиев в разговоре с «СЭ» сравнил советскую и американскую школы бокса.

«Советская школа — да, все на ножках и так далее, но она уже тоже усовершенствованная. Да, ноги остались, но появились другие нюансы — как сталкивать оппонента, еще что-то. Все начинает смешиваться, все школы. Советская школа сейчас уже не чисто советская. Если кто-то называет меня, Усика или Ломаченко советской школой — я не думаю, что это только советская. Наши тренеры много чего взяли из других школ и методик. Это не только советская школа. Вот Канада — это перевалочный пункт, здесь советского больше, чем американского. Я когда сюда приехал, мне сказали, что у меня хорошая советская школа, но я ответил, что раз хорошая советская, дайте мне и другую школу. Я хочу разные сюрпризы, хочу, как фокусник, вытаскивать новые штуки. Все смешивается сейчас», — заявил Бетербиев.

Бетербиев провел последний поединок в марте этого года, нокаутировав Адама Дайнеса в Москве.

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Никита Горшенин все материалы автора

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