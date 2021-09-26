Леннокс Льюис: «Отличная тактическая работа от Усика. Джошуа стоило включаться раньше, а не ждать до 8 раунда»
16:29
Бывший чемпион мира по боксу в тяжелом весе Леннокс Льюис поделился мнением о победе Александра Усика в бою с Энтони Джошуа.
«Отличная тактическая работа от Усика, — написал Льюис в твиттере. — Джошуа вернется, но ему нужно понимать, что нельзя быть настолько неуверенным и ждать до 8-го раунда, чтобы включиться. Усик сегодня показал, из чего он сделан. Чемпион в любителях. Олимпийский чемпион. Бесспорный чемпион в первом тяжелом весе. И теперь чемпион мира в тяжелом весе. Это все стоило того — избрать такую длинную дорогу, усердно трудиться и агрессивно идти к своим целям».
Александр Усик победил Энтони Джошуа единогласным решением и стал чемпионом мира в тяжелом весе по четырем версиям: WBA, IBF, WBO, IBO.
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