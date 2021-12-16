Буря на Волге: в ринг выйдут победитель Фьюри, самый большой боец России и чемпион Hardcore

17 декабря, Самара, турнир РЕН ТВ.

Денис Большой Папа Вильданов vs Макс Топор Щербаков

В главном карде четыре боя. Первый — Вильданов против Щербакова. «Самый большой боец России» — это, конечно, Вильданов. Денис играл в американский футбол, профессионально занимался пауэрлифтингом, а потом оказался в шоу пощечин Амирана Сардарова, вырубил здоровяка и стал знаменитым. Вскоре Сардаров запустил проект «Битва за Хайп» (поп-ММА), и Вильданов из силача превратился в бойца. На данный момент провел 10 боев по разным правилам: 4 победы, 4 поражений, 2 ничьи. С Максом Топором они уже бились — в прошлом году на голых кулаках в промоушене «Кубак». И тогда Вильданов победил жестким нокаутом.

Почему Большой Папа самый большой боец России? Его рост — 190 кг, а вес — 177 кг. Причем когда он начал биться на пощечинах, то весил 220 кг. Макс Топор тоже немаленький парень — его вес 108 кг. На пресс-конференции же между бойцами произошла потасовка: когда была дуэль взглядов, Вильданов дал сопернику пощечину, тот ответил — и понеслась.

«Ты человек ленивый. Зачем тебе на своих ногах уходить? Пускай тебя понесут», — сказал Топор оппоненту на пресс-конференции.

«Меня понесут как победителя с лаврами», — ответил Большой Папа.

«В зале не найдется такого количество сильных парней, которые тебя поднимут», — парировал Топор.

Эдгар Гукасян — Рикардо Вильяльба

Это тоже реванш. Первый бой между ними состоялся в июле в Москве. Поединок был остановлен в четвертом раунде после того, как Гукасян ударил аргентинца головой. На кону стоял вакантный титул WBA Asia в первом среднем весе. Он будет стоять на кону и сейчас.

На счету 32-летнего Гукасяна 9 побед (4 КО), 3 поражения и 1 ничья в профессиональном боксе. Он постоянный участник вечеров бокса РЕН ТВ. У 32-летнего Вильяльбы 20 побед (8 КО), 4 поражения и 1 ничья.

«Как мне показалось, в предыдущем поединке был нервный срыв, — сказал РЕН ТВ экс-чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBA Николай Валуев. — Его соперник явно побеждал, причем пользуясь тем, что Гукасян именно выходил из себя во время поединка. Его соперник этим воспользовался очень грамотно, хотя и не ожидал той реакции, которую получил. Поэтому поединок был остановлен рефери до своего логического окончания, но точно помню, что по очкам до этого раунда он проигрывал. Я очень желаю Гукасяну в этом бою показать класс, справиться со своими нервами».

Максим Бабанин — Оливье Дауд Меконго

Про бронзового призера чемпионата мира-2019 Максима Бабанина можно сказать так: засиделся в любителях. Сейчас Бабанину 33 года. В профессионалах он дебютировал недавно — 26 ноября, победив в Москве серба Богдана Ракича (не вышел на четвертый раунд).

В любительском же боксе у Максима 74 победы и 31 поражение. И две победы сильно выделяются на общем фоне. Он дважды встречался с иностранными боксерами, которые сильно проявили себя в профессиональном боксе — и обоих победил. В 2007 году он выиграл по очкам у Тайсона Фьюри (в профи не знает поражений), а в 2015-м — у Джо Джойса, одного из самых перспективных супертяжей прямо сейчас.

«Мы с Фьюри боксировали, еще будучи юниорами, — вспоминал Бабанин в интервью YouTube-каналу «Разрешите вас перебить». — И там большую роль скорее играли характер, сила воли. А сейчас я смотрю на него и вижу, что это уже сильный профессиональный боксер. Помню, что было четыре боя, мы дрались в финале, но мне тренер еще перед его полуфиналом сказал пойти и посмотреть. Удивился, когда увидел, что он такого роста. Для меня он вообще никак не поменялся, наверное, только массу набрал и стал поздоровее. Но как боксировал раньше, так все и осталось. Можете посмотреть у меня в инстаграме бой. Даже движения остались те же самые. Принял бы я с ним бой сейчас? Да».

Изначально соперником Бабанина в Самаре должен был стать бразилец Беато Коста (19 побед, 11 поражений). В итоге же против волгоградца выйдет Оливье Дауд Меконго — камерунец, проживающий в Санкт-Петербурге. Для Бабанина бой должен получиться легким: единственный бой в боксе Меконго проиграл, а в ММА потерпел 11 поражений в 11 поединках.

Тимур Слащинин — Тайсон Дижон

Слащинин сейчас на пике формы и популярности. Осенью Тимур вернул себе титул чемпиона лиги кулачных боев Hardcore, победив в реванше Дениса Недашковского.

В Hardcore он провел 7 боев — 6 побед, 1 поражение. Рост 21-летнего Слащинина — 192 см, вес — под 120 кг. В общем, он полностью оправдывает свое прозвище Витязь. Тимур — базовый боксер, много бился по любителям (на юниорском уровне), а вот в профессионалах еще не дрался.

Еще год назад нынешнего соперника Слащинина — Тайсона Дижона — в России не знал вообще никто. Но в феврале он внезапно стал противником Вячеслава Дацика, причем дал Рыжему Тарзану конкурентный бой (но в итоге проиграл нокаутом). Через пару месяцев состоялся реванш, Дижон снова проиграл, но уже по очкам. А в августе камерунский Тайсон одержал первую победу — над бойцом-блогером Артемом Тарасовым решением судей.

Слащинин, конечно, явный фаворит (на его стороне и габариты), но Дижон может дать ему бой.