«Жаль, что нельзя убрать русского из итоговых результатов». Как Братья Бе кайфовали в России, а потом ее критиковали
Братья Бе — ярчайшие представители современного поколения биатлонистов, но не из тех, кого история сделает великими. О них не будут вспоминать, как об Уле-Эйнаре Бьорндалене или о Мартене Фуркаде, — по крайней мере в России. И никакие титулы не помогут братьям войти в пантеон легенд. В Норвегии уже был такой выигравший все возможное — Эмиль Хегле Свендсен. И где он сейчас, когда завершил карьеру? О нем в биатлонном мире почти не вспоминают, перечисляя сильнейших атлетов всех времен. Тихонов, Фишер, Бьорндален, Пуаре, Фуркад, и где-то там в конце этого списка, может быть, кто-то и впишет Эмиля.
Почему так? Сложно сказать. Наверное, спортсмену, чтобы оставить большой след в истории спорта, недостаточно просто много побеждать. Нужно быть личностью, обладать пусть и противоречивым, но твердым характером, заслужить уважение своими исключительными человеческими качествами. Братья, увы, не из таких. Был потенциал, но теперь их запомнят как одних из многих. Они сами уничтожили в себе задатки индивидуальности и пошли по пути коллективизации. Их позиция по России — одно из ярких подтверждений этого тезиса. Все их слова не выделяются из общих рамок. Но ведь когда-то братьям нравилась Россия. Они ее даже, можно сказать, любили. И россияне платили им тем же.
От любви до ненависти
Тарьей сделал свою фамилию знаменитой в 2010 году на Олимпиаде в Ванкувере, когда выиграл олимпийскую эстафету в первый полноценный сезон. Через год добрался и до Кубка мира. При этом уже тогда эксперты заявляли, что Бе-старший так, временный пассажир. Скоро придет Йоханнес и всем покажет. Пришел, показал — 55 побед на этапах и три Больших глобуса.
Когда братья только начинали путь к славе, у нас их воспринимали как что-то свежее и яркое, в противовес мрачному и закрытому Бьерндалену. Ну кто бы не повелся на ослепительную улыбку миловидных пареньков с рыжеватыми локонами? Они постоянно были на позитиве, что бы ни случилось. Их даже ставили в пример хмурым и мрачным россиянам. Наша публика их обожала и заваливала соцсети сердечными признаниями.
Было за что. Тарьей и Йоханнес любили приезжать на коммерческий турнир «Гонка чемпионов» в Москве и Тюмени, где веселили болельщиков и отправляли домой счастливыми всех обладателей автографа и фотки с кумиром. Не вылезали из выпусков передачи «Биатлон с Дмитрием Губерниевым», где тепло отзывались о России и благодарили за поддержку своих русских фанатов. Хорошо относились к нашим спортсменам.
«Я постараюсь показать хороший результат и оказаться на подиуме. Я надеюсь, что кто-то из российских спортсменов будет стоять там со мной, потому что я фанат российской сборной, мне очень нравится соревноваться с ними», — говорил Тарьей Бе в интервью «Югра ТВ».
Особые чувства старший брат питал к олимпийской чемпионке Светлане Слепцовой, даже откровенно к ней подкатывал. Делал недвусмысленные намеки в интервью и пытался привлечь внимание шуточным угоном автомобиля во время чемпионата мира 2011 года в Ханты-Мансийске.
Суровый сибирский город был любимым местом норвежских братьев. Они вместе со Свендсеном здесь кайфовали, закрывали сезон шумными тусовками и, видимо, под влиянием употребленных на них напитков выбегали в обнаженном виде на трассу во время женских гонок. А отдуваться за все приходилось самому младшему в компании Йоханнесу.
«Снимать штаны в Хантах — это традиция. Мы ей изменять не будем. То, что происходит в Хантах, остается в Хантах. Мощная вечеринка с алкоголем? Я не могу об этом говорить. Что подумают дети? Давай так: в Хантах будет круто», — заявлял рыжий Бе Sports.ru.
Казалось бы, что могло пойти не так? Все изменил скандал с российским допингом. Он разделил историю спорта на до и после, а братьев Бе сделал главными недругами россиян наравне с Себастьяном Самуэльссоном.
История вражды
Началось все с возвращения Александра Логинова после дисквалификации за эритропоэтин. Сначала братья проявляли осторожность, присматривались, что будет, как поведет себя биатлонная общественность. Поэтому после скандала с Логиновым и Фуркадом занимали относительно нейтральную позицию. Но как только Саша начал выигрывать медали, а неприязнь к нему стала неким трендом, братья выскочили на авансцену. Первым по старшинству был Тарьей.
«Думаю, молча о допинге, Логинов проявляет трусость. Он должен говорить не только тогда, когда берет медали. Он должен также осмелиться встречать критические вопросы», — сказал Бе-старший норвежскому каналу NRK в марте 2019 года.
Когда россиянин стал чемпионом мира, Тарьей окончательно перешел границы и совсем не смог сдержаться.
«Трудно быть четвертым на чемпионате мира, зная, что тот, кто взял золото, ранее был дисквалифицирован за допинг. Сегодня Россия уже была в заголовках, и мы получили олимпийскую бронзу из-за того, что они обманули всех на Играх в Сочи, а теперь из-за того же я теряю бронзу. Жаль, что нельзя убрать его из итоговых результатов. Он не заслуживает того, чтобы стоять здесь», — сказал Бе тому же NRK.
Йоханнесу лишь оставалось последовать примеру брата. При этом он не забыл уколоть Логинова и за отказ общаться с журналистами в микст-зоне. На что у россиянина были причины. Зарубежные, да и отечественные провокаторы достали его постоянными вопросами о допинге.
«Это просто странно. Конечно, когда ты выигрываешь чемпионат мира, то ты должен остановиться и поговорить, тем самым проявив уважение к СМИ. Не думаю, что он поступил умно. Он и раньше делал неправильный выбор. Поэтому что тут говорить. Не лучший победитель», — сказала Йоханнес корреспонденту портала Dagbladet.no.
Братьев прорвало, их было уже не остановить. В каждом интервью они допускали все новые и новые некорректные высказывания о нашем спорте. Даже выпустили автобиографическую книгу, где солидная часть посвящена российскому допингу. Досталось многим, в том числе и Евгению Устюгову, которого почему-то перепутали с тезкой из лыж Сергеем, за что издателям потом пришлось извиняться. Примечательно, что на Слепцову, к которой старший Бе когда-то явно неровно дышал, нет никаких прямых нападок. Хотя ее допинговое дело рассматривалось одновременно с кейсом Устюгова.
Если в России еще были поклонники братьев, после выхода книги их, наверное, не осталось. Теперь в соцсетях вместо сердечек и поздравлений им присылают злобные комментарии. Причем старший иногда вступает в интернет-баталии, чем, разумеется, только подкармливает троллей.
Что говорят сейчас
Горячими спикерами на российскую тему братья будут и в свете нынешних событий. Бе-старший уже поддержал отстранение российских спортсменов. Хорошо хоть выражения на этот раз старался подбирать, до прямых оскорблений не дошло.
«Я думаю, что это правильно. Мы как мир спорта должны в каком-то смысле показать, что мы тоже относимся к этому серьезно», — сказал Тарьей порталу Dagbladet.no.
Бе-младший пока ничего такого не сказал. Наверное, потому что норвежские журналисты с соответствующими вопросами к нему не добрались. Ну и побегать еще немного хочет. Решил сконцентрироваться на спорте. А Тарьей может говорить сколько хочет. Конец карьеры уже близок, 33 — солидный возраст для современного биатлона. Не исключено, что он решит не идти даже в следующий сезон. Все равно уже все выиграл, кроме личного олимпийского золота.
Но до него и не добраться. В 2026 году на ОИ в Турине старшему Бе будет 37, а он далеко не Бьерндален, чтобы быть в форме, когда тебе под 40. Все-таки часто нарушал режим по молодости, да и новое поколение выглядит многообещающе. Скоро не только французы, как в этом сезоне, но и норвежские юниоры станут круче и Тарьея, и Йоханнеса. Несмотря на все титулы, в биатлонных летописях и памяти болельщиков братья останутся лишь как обрамление семилетия великого Фуркада. Со старшего оно началось, младшим — закончилось.