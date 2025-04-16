Российские биатлонисты могут получить wild card на Олимпиаду-2026

Международный союз биатлонистов (IBU) не исключил возможности выдачи специальных приглашений (wild card) российским спортсменам для участия в зимних Олимпийских играх 2026 года в Милане.

«Сроки олимпийского отбора определяются квалификационными нормативами. Однако механизм wild card действительно существует в регламенте и теоретически может быть использован непосредственно перед Играми, когда основной отбор уже завершится», — приводит слова организации «ВсеПроСпорт».

Окончательное решение может быть принято незадолго до старта Игр. Wild card позволит российским биатлонистам выступить на Олимпиаде даже без прохождения официального отбора.

В настоящее время российские спортсмены остаются отстраненными от международных соревнований под эгидой IBU.