СБР утвердил составы сборной России по биатлону на сезон-2025/26

Исполком Союза биатлонистов России (СБР) официально утвердил списки кандидатов в национальную команду и составы спортсменов, которые пройдут централизованную подготовку к сезону-2025/26, информация опубликована на сайте организации.

Женщины: Наталия и Анастасия Шевченко, Тамара Дербушева, Ирина Казакевич, Инна Терещенко, Светлана Миронова, Юлия Шеллер (все — группа Михаила Шашилова и Николая Загурского), Анастасия Халили, Елизавета Каплина, Виктория Метеля, Елизавета Фролова, Анастасия Гришина, Маргарита Болдарева, Екатерина Суханова (все — группа Артема Истомина и Виталия Норицына), Виктория Сливко (группа Юрия Каминского и Андрея Падина), Ксения Караман.

Мужчины: Эдуард Латыпов, Даниил Серохвостов, Александр Корнев, Кирилл Бажин, Евгений Сидоров, Даниил Усов, Леонид Кульгускин, Александр Логинов (группа Каминского), Карим Халили (группа Истомина), Савелий Коновалов, Михаил Стребко, Олег Домичек, Ярослав Конкин, Дмитрий Евменов, Никита Малюгин, Роман Канаровский (группа Сергея Башкирова), Евгений Прокудин, Денис Иродов (оба — резерв).

Вице-президент СБР Павел Ростовцев уточнил, что централизованная подготовка Александра Логинова может проходить не в полном объеме — часть тренировочного процесса он будет выполнять самостоятельно.