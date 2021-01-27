Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону, олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Анфиса Резцова прокомментировала «СЭ» непоподание биатлонистки Ольги Подчуфаровой в сборную Словении из-за отказа в получении гражданства. Также Подчуфарова заявляла, что планирует вернуться в Россию.

— Я не поддерживаю ее возвращение в сборную. Пусть попадает, конечно, но я сомневаюсь, что девчонки и тренер будут очень рады ее возвращению. Предателей не принимаем! (Смеется).

Она не первая и она не последняя из тех, кто уезжает из России. Но ведь приживаются. Есть те же девочки из Белоруссии. Но Подчуфарову, видимо, там не приняли. Также никто не знает, почему она вообще уехала. Оля все время у меня вызывала вопросы, потому что это человек, который закончил школу с золотой медалью. Однако, если послушаешь ее интервью, то там как будто два класса образования. Во-вторых, она же ничего не объяснила. Думаю, без особого желания ее захотят увидеть в команде.

Подчуфарова выступала за сборную России на Кубке мира с 2013 по 2017 год. На ее счету одна победа и три третьих места в гонках. Свое непопадание в сборную Словении она прокомментировала словами: «Я поставила на кон абсолютно все и провалилась».

(Данил Алешин)