Российская биатлонистка Ольга Подчуфарова прокомментировала свое непопадание в сборную Словении. Словенский тренер Владимир Королькевич заявил, что спортсменка не смогла получить гражданство страны.

«Как известно, последние полтора года я провела в Словении в ожидании официального допуска к выступлению в составе новой страны, — написала Подчуфарова в Instagram. — Так сложились обстоятельства, что теперь я возвращаюсь домой, в Россию. Никто из двух сторон не ждал такого исхода, но, не вдаваясь в подробности, внутренние законы ЕС не позволяют мне завершить процедуру оформления гражданства, а значит, перспектива выступлений в составе этой страны обнулилась.

По словам Подчуфаровой, ситуация стала для нее и словенской спортивной федерации «ударом под дых». Она поблагодарила за предоставленный шанс, назвала свой опыт работы с командой уникальным и посетовала на упущенное время.

«Да, я поставила на кон абсолютно все, и это самое «абсолютно все» с крахом провалилось. Теперь я просто стараюсь фокусироваться на своих следующих шагах», — добавила биатлонистка. — Однажды я уже потеряла веру в себя, потеряла себя как спортсменку и потеряла мотивацию в процессе долгого восстановления".

В конце она пообещала приложить все усилия, чтобы попасть в сборную России и вернуться в следующем сезоне на международную арену.

Подчуфарова выступала за сборную России на Кубке мира с 2013 по 2017 год. На ее счету одна победа и три третьих места в гонках.