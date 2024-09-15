Матчи за Суперкубок и битва с «классиками». В пляжном волейболе ярко закрыли сезон

В Краснодарском крае разыграли заключительные трофеи и наградили лучших.

Лето пока не собирается уходить из европейской части России, но сезон в пляжном волейболе все равно приходится завершать. Закрытие происходило на кортах «СИ-отеля» федеральной территории «Сириус», что в Краснодарском крае. Сильнейшие специалисты волейбола на песке сначала разыграли последний трофей между собой — Суперкубок России, а затем зарубились в игре 4 на 4 с «классиками», чей сезон только начинается.

Кубинская победа в Суперкубке

Пляжный волейбол. Открытый Суперкубок России

Мужчины

Матч за бронзу

Александр Крамаренко/Федор Сабаев («Факел Ямал») — Василий Иванов/Никита Эверт («Зенит») — 25:23, 14:21, 15:9

Финал

Хорхе Алайо/Нослен Диас (Куба) — Вячеслав Красильников/Владислав Рейнсон («Динамо» М) — 23:21, 23:21

Абсолютными фаворитами в борьбе за Суперкубок у мужчин считались Илья Лешуков и Олег Стояновский. В нынешнем сезоне эта пара выиграла во всех турнирах, в которых принимала участие, в том числе забрав золото на финальных этапах Кубка и чемпионата России. В этом списке побед было одно исключение — на турнире в Зеленоградске Лешуков выступить не смог из-за болезни, поэтому Стояновский играл с Федором Сабаевым, с которым они взяли бронзу. На Суперкубке температура поднялась уже у Олега, когда замену уже было делать поздно. Сильнейшей паре страны пришлось сняться с соревнований.

Всего в турнире принимали участие по восемь дуэтов, но не только из России. Суперкубок, как и другие наши соревнования, имел статус открытого. Поэтому уайлд-кард на заключительный старт сезона получила мощная кубинская пара Хорхе Алайо и Нослен Диас. Они приехали к нам после Олимпиады в Париже, где выступили достойно. В 1/8 финала волейболисты с Острова свободы смогли вырвать один сет у будущих чемпионов Йонотана Хельвига и Давида Омана из Швеции.

Хорхе Алайо и Нослен Диас. Фото Данил Айкин / ВФВ

На российских турнирах Алайо и Диас тоже заявляли о себе. Им удалось выиграть этап чемпионата России в Казани, и, когда Суперкубок покинули Лешуков и Стояновский, они стали главными претендентами на трофей в «Сириусе». В итоге кубинцы без поражений дошли до финала, где встречались с Вячеславом Красильниковым и Владиславом Рейнсоном.

Этот российский дуэт образовался по ходу нынешнего лета. Для Владислава сезон вообще дебютный во взрослом пляжном волейболе. По задумке чемпион мира и серебряный призер Олимпиады Красильников должен помогать и передавать свой опыт талантливому спортсмену. Пока получается здорово. Впервые вместе они сыграли на этапе чемпионата России в Орле, где не смогли пройти квалификацию. Тогда Вячеслав в разговоре с «СЭ» говорил, что к концу сезона от их команды можно будет увидеть хороший результат. И не обманул. Рейнсон и Красильников стали регулярно доходить до решающих стадий и брать медали. В финале Суперкубка им чуть-чуть не хватило сыгранности. Они поставили перед кубинцами трудную задачу, шли очко в очко, иногда вырывались вперед в счете, но обе партии отдали на балансе.

«Я горжусь тобой. Ты провел суперсезон, мне приятно делить с тобой один корт! — говорил Красильников после финального поединка. — Хочу поблагодарить Всероссийскую федерацию волейбола за эти шикарные турниры. Мы растем невероятно: каждый турнир круче другого и ничем не отличается от Мировой серии! Спасибо нашему тренерскому штабу, клубу «Динамо» и лично Екатерине Бирловой, которая сегодня сделала операцию на колене. Спасибо моему многолетнему наставнику Вячеславу Владимировичу Нирке, с которым мы много лет идем нога в ногу, достигая самых невероятных высот. И, наконец, без вас, дорогие болельщики, не было бы этой красоты, этого драйва! Низкий поклон вам».

Подтверждение класса

Пляжный волейбол. Открытый Суперкубок России

Женщины

Матч за бронзу

Ларисса Франса/Лилиан Маэстрини (Бразилия) — Елизавета Губина/Кристина Щеголева («Динамо» М) — 21:12, 21:14

Финал

Надежда Макрогузова/Светлана Холомина (Динамо" М) — Мария Егорова/Мария Бочарова («Локомотив») — 21:12, 21:15

В восьмерке участников женского Суперкубка тоже нашлось место иностранной паре. Второй сезон подряд в Россию приезжают титулованные бразильские волейболистки Ларисса Франса и Лилиан Маэстрини. Больше трофеев на счету Франсы, в коллекции которой есть медали любого достоинства с чемпионатов мира, а также бронза лондонской Олимпиады. На Суперкубке России они стали третьими, получив, помимо наград, чек на сумму 500 тысяч рублей.

За миллион, который полагается победителям, боролись сильнейшие пары московского «Динамо» и калининградского «Локомотива». Противостояние Надежды Макрогузовой/Светланы Холоминой и Марии Егоровой/Марии Бочаровой в нынешнем сезоне стало принципиальным. Именно эти команды чаще всего встречались в финале. В последние годы почти все главные титулы забирают Макрогузова и Холомина. Так начиналось и в этом сезоне. Но Светлана получила травму на одном из этапов Кубка России, из-за чего много пропустила. Надежда в этот период стала выступать с Александрой Ганенко, а Бочарова и Егорова выбились в лидеры.

Надежда Макрогузова и Светлана Холомина. Фото Данил Айкин / ВФВ

По возвращению Холоминой москвички смогли отвоевать это лидерство, но выигрывать у двух Маш получалось не всегда, а победы давались с трудом. Неделю назад на чемпионате России в «Волейграде» девушки устроили яркий финал с огненной концовкой. На тай-брейке вырвать золотые медали смогли представительницы «Динамо» — 13:21, 21:15, 18:16.

Ждали подобного накала страстей и в финале Суперкубка, но у Маш в этот день что-то не сложилось. Калининградкам не удалось навязать борьбу, чему они очень сильно расстроились. Особенно переживала Бочарова, которая не смогла сдержать слез. Макрогузова и Холомина же подтвердили статус сильнейшей женской пары страны. «Надо было настраиваться на победу. Показали очень хорошую игру, — заявила Надежда. — У нас был непростой сезон. Начали хорошо, потом случилась травма. Мы вкатывались, вкатывались, вкатывались. К главным соревнованиям подошли чуть-чуть на нервах. Но мы показали, как мы можем и что умеем. Не зря выигрываем два года подряд».

Турнир-аттракцион

Пляжный волейбол 4х4. Кубок Вызова

Женщины

«Пляжницы» — «Классики» — 14:21, 21:11, 15:10

Мужчины

«Пляжники» — «Классики» — 21:19, 21:16

После своего финала Макрогузова и Холомина радовались, что теперь можно расслабиться и лежать на пляже, попивая кокос. Однако отдыхать было еще рано, ведь им предстояла встреча против игроков в классический волейбол. Этот турнир-аттракцион под названием Кубок Вызова ВФВ устраивает второй год подряд.

В нем представители двух видов волейбола играют между собой на песке в формате 4 на 4. Всего же в команде шесть человек. Составы в этот раз получились интернациональными: у девушек выступала бразильянка Ларисса Франса, у мужчин — кубинец Хорхе Алайо. Тренеры у команд «неродные». Например, женской командой «пляжниц» руководил главный тренер мужской сборной по волейболу и московского «Динамо» Константин Брянский, а у девушек-«классиков» наставником был главный тренер мужской сборной по пляжному волейболу Вячеслав Нирка.

Более неуступчивой получилась в этом году женская встреча. Первый сет уверенно забрали «классики», но специалисты игры на песке, видимо, очень хотели поквитаться за поражение в прошлом году, поэтому смогли перевернуть игру. В защите без устали трудились Мария Егорова и Светлана Холомина, а в атаке безупречно действовали Надежда Макрогузова и Мария Бочарова. Переведя матч на тай-брейк, «пляжницы» не отдали инициативу и забрали победу, а с ней и чек на 2 миллиона 400 тысяч рублей.

Волейболисты команды «Пляжники» обыграли «Классиков». Фото Данил Айкин / ВФВ

В мужском противостоянии все решилось в два сета и тоже в пользу «пляжников», в составе которых вновь блистал выздоровевший Олег Стояновский. Тем не менее «классики» на непривычном покрытии сильно не отставали и подарили болельщикам много красивых розыгрышей.

После церемонии награждения зрителей ждала еще одна яркая, но немного грустная церемония — Ларисса Франса и Лилиан Маэстрини объявили о завершении спортивной карьеры. «Спасибо вам за вашу любовь. Было великолепно играть здесь в России. Но это было в последний раз. Для нас очень эмоциональный момент. Мы счастливы быть здесь два сезона. Вы прекрасны. Спасибо!» — последнее слово Ларисса произнесла на русском, добавив еще в конце «kharasho».

По итогам сезона также были вручены индивидуальные награды. Спортсменами года в пляжном волейболе были названы Вячеслав Красильников и Надежда Макрогузова. Теперь можно лежать на пляже, попивая кокос.