Этот «Факел» не потушить. Стояновский и Лешуков третий раз подряд выиграли чемпионат России

Итоги финального этапа в Анапе.

Пляжный волейбол. Финал чемпионата России. Анапа

Женщины

Финал

Надежда Макрогузова/Светлана Холомина — Мария Бочарова/Мария Егорова — 12:21, 21:15, 18:16

Матч за третье место

Анастасия Барсук/Дарья Павлова — Полина Тышкевич/Екатерина Швецова — 21:11, 23:21



Мужчины

Финал

Илья Лешуков/Олег Стояновский — Александр Крамаренко/Федор Сабаев — 21:0, 21:0 (матч не состоялся из-за травмы Крамаренко)

Матч за третье место

Алексей Архипов/Дмитрий Веретюк — Вячеслав Красильников/Владислав Рейнсон — 23:21, 16:21, 17:15

Близится к завершению сезон в пляжном волейболе. На арене «Волейград» в Анапе разыграли один из главных трофеев. Здесь состоялся финал чемпионата России с призовым фондом в 10 миллионов рублей. Прошлогодним победителям удалось подтвердить свой титул.

Непобедимые

В российском мужском пляжном волейболе есть настоящий гегемон — пара Ильи Лешукова и Олега Стояновского, представляющих клуб «Факел Ямал». Если до нынешнего лета кому-то порой удавалось их остановить, то в текущем сезоне новоуренгойцы выиграли все титулы, за которые боролись. Здесь нужно сделать поправку. Вместе они взяли действительно все турниры, где участвовали. Однако у Стояновского есть одна бронза на этапе чемпионата России в Зеленоградске. Тогда Лешуков приболел и пропускал соревнования. В итоге в паре с чемпионом мира и серебряным призером Олимпиады играл Федор Сабаев.

Олег Стояновский и Илья Лешуков. Фото ВФВ

На финальном этапе чемпионата России Олег и Илья снова были сильнее всех. Хотя турнир для них сложился не так уж и просто. Серьезные проблемы у лидеров возникли в четвертьфинале, в котором им противостояли Хорхе Алайо и Нослен Диас. Эта кубинская пара не в первый раз участвует в открытых турнирах, а сейчас они приехали после Олимпиады в Париже. На Играх Алайо и Диас выступили неплохо и в 1/8 смогли отгрызть один сет у будущих чемпионов Йонатана Хельвига и Давида Омана.

В Анапе волейболисты с острова Свободы оказались единственными, кто выиграл партию у Стояновского и Лешукова. В первом сете четвертьфинала кубинцы победили со счетом 22:20. Однако россияне быстро собрались и больше возможностей Алайо и Диасу не давали — 21:8 и 15:11 на тай-брейке.

Дальше больших трудностей у Олега и Ильи не возникало. В финале они должны были встретиться с одноклубниками из «Факела» Александром Крамаренко и Федором Сабаевым. Однако из-за травмы Крамаренко этот матч не состоялся.

Таким образом, Стояновский и Лешуков выиграли уже третье совместное чемпионство подряд. Для Олега и вовсе это уже седьмой подобный титул. Он смог догнать по этому показателю Дмитрия Барсука.

Светлана Холомина и Надежда Макрогузова. Фото ВФВ

Женская конкуренция

Расслабляться лидерам у мужчин никак нельзя. Бывший партнер Стояновского, с которым он выигрывал чемпионат мира и серебро Олимпиады, Вячеслав Красильников этим летом встал в пару с молодым дебютантом Владиславом Рейнсоном. И если в начале сезона такой дуэт даже не смог преодолеть квалификацию на одном из этапов, то сейчас он регулярно доходит до решающих стадий. На заключительном этапе Кубка России Вячеслав и Владислав играли в финале, а сейчас были близки к тому, чтобы взять бронзу. Да, уступили на тай-брейке Архипову и Веретюку, тем не менее перспективы у этой пары видятся высокими.

Конкуренция есть и в женских соревнованиях. Свой титул чемпионок России вновь подтвердили Надежда Макрогузова и Светлана Холомина из московского «Динамо». Однако мощное сопротивление им оказали представительницы калининградского «Локомотива» Мария Егорова и Мария Бочарова.

Две Маши в нынешнем сезоне пять раз становились первыми на этапах Кубка и чемпионата России. Конечно, не на всех из них московская пара играла в сильнейшем составе, ведь в мае Холомина получила травму, поэтому Макрогузова какое-то время играла с Александрой Ганенко. Но сейчас шансы на победу в матче пар «Локомотива» и «Динамо» выглядят равными.

Финал чемпионата России завершился супематчем на призы «Волейграда», в котором вновь кубинцы встретились с нашей сильнейшей мужской парой. В этот раз Стояновский и Лешуков были безупречны — 21:12, 21:13. Из Анапы россияне уезжают сразу с двумя денежными чеками: 1 миллион 300 рублей за первое место в турнире и 500 тысяч рублей за победу в суперматче.