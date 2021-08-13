Пляжный волейбол
Новости
Статьи Олимпиада
Новости   //    Пляжный волейбол

Семенов и Лешуков пробились в 1/4 финала чемпионата Европы

20:16

Россияне Константин Семенов и Илья Лешуков обыграли представителей Нидерландов Кристиана Варенхорста и Стивена ван де Вельде в матче 1/8 финала чемпионата Европы по пляжному волейболу. Матч закончился в двух сетах со счетом 21:13, 21:19 в пользу россиян.

Еще один российский дуэт Никита Лямин и Тарас Мыськив завершили выступление на чемпионате Европы, проиграв в 1/8 финала немцам Нильсу Элерсу и Лукасу Пфрецшнеру (19:21, 17:21).

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Шитик все материалы автора

Читайте также

«Барса» без Месси, «Реал» без Рамоса. Кто выиграет чемпионат Испании?
Жеребьевка групп БЕТСИТИ Кубка России: стали известны соперники ЦСКА, «Динамо» и «Краснодара»
Летняя Олимпиада-2036 в России. Стоит ли за нее сражаться и реально ли победить?
Участвовавший в Олимпиаде российский триатлонист Полянский сдал положительный допинг-тест
Мизерные ТВ-контракты в российском футболе. Аномалия или справедливость?
vs
0
Офсайд