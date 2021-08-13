Семенов и Лешуков пробились в 1/4 финала чемпионата Европы
20:16
Россияне Константин Семенов и Илья Лешуков обыграли представителей Нидерландов Кристиана Варенхорста и Стивена ван де Вельде в матче 1/8 финала чемпионата Европы по пляжному волейболу. Матч закончился в двух сетах со счетом 21:13, 21:19 в пользу россиян.
Еще один российский дуэт Никита Лямин и Тарас Мыськив завершили выступление на чемпионате Европы, проиграв в 1/8 финала немцам Нильсу Элерсу и Лукасу Пфрецшнеру (19:21, 17:21).
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