Воронцевич: «После матчей сборной писали в соцсетях, что поставили деньги, а мы вот...»

Капитан УНИКСа Андрей Воронцевич в разговоре с «СЭ» рассказал, как получал сообщения от болельщиков после поражений сборной России.

«Можете ли поверить, что нападение на Шведа было совершено из-за ставок? Как не поверить. Нам и после матчей сборной писали в соцсетях, что поставили деньги, а мы вот... Поверьте, люди разные бывают. Это лотерея. Если ты играешь в нее, винить кого-то глупо. Вини себя. Ты сам играешь в лотерею. Есть победа, есть поражение. Тем более на спорте... Тем и интересен спорт, что он непредсказуем», — сказал Воронцевич «СЭ».

УНИКС выиграл серию (4-3) и вышел в финал, где встретится с «Локомотивом». Первый матч состоится в Казани 6 мая.