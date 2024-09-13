Итудис прокомментировал трансфер Аврамовича в ЦСКА

Бывший тренер ЦСКА Димитрис Итудис, выигравший с клубом два титула Евролиги, в интервью «СЭ» оценил уровень Лиги ВТБ после отстранения российских клубов от еврокубков.

— ЦСКА обыграл представителя Евролиги в рамках Суперкубка Единой лиги. На ваш взгляд, таким составом армейцы могли бы бороться за место в плей-офф главного турнира Старого Света?

— Мне кажется, что это немного некорректный вопрос. Когда ЦСКА вернется в Евролигу, то они соберут команду, которая будет бороться за чемпионство. Я в этом не сомневаюсь, хорошо зная руководство команды: Андрея Ватутина и Наталию Фураеву. Если говорить про нынешний состав, то он вполне конкурентоспособен на фоне участников Евролиги. Матч с «Црвеной Звездой» это лишний раз подтвердил. Хотя отмечу, что у белградцев в Москве отсутствуют несколько важных игроков.

— Трансфер Алексы Аврамовича в ЦСКА стал для вас неожиданностью?

— С одной стороны — да. У Алексы наверняка была возможность остаться в «Партизане» или перейти в другой клуб — участник Евролиги. Спрос на него был, но он выбрал Москву. Это говорит о силе бренда ЦСКА и высоком уровне Единой лиги ВТБ.

— Этот уровень снизился после отстранения России от европейских турниров?

— На мой взгляд, ЦСКА, «Зенит», УНИКС, «Локомотив-Кубань» сохранили высочайший уровень. За их противостоянием в плей-офф наблюдают все фанаты баскетбола в Европе. Так что могу сказать, что Единая лига точно не стоит на месте, а топ-клубы готовы хоть сейчас вернуться в Евролигу или Еврокубок. Еще мне нравится, как развиваются «Уралмаш» и «Парма». Говорю про комплектование этих команд, про высокий интерес болельщиков к своим клубам.