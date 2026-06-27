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27 июня, 10:44

Американский форвард Мур покинул «Локомотив-Кубань»

Сергей Ярошенко

«Локомотив-Кубань» объявил об уходе форварда Майкла Мура.

Краснодарский клуб и 32-летний американец договорились о прекращении контракта.

«Благодарим Майка за вклад в игру команды, профессионализм и самоотдачу. Желаем успехов и новых достижений в дальнейшей карьере!» — говорится в заявлении клуба.

Мур присоединился к красно-зеленым по ходу сезона-2025/2026 и провкл в составе команды 40 матчей. В среднем за матч он набирал 8,7 очка, 2,9 подбора, 0,7 передачи и 0,6 перехвата.

В прошедшем сезоне «Локомотив-Кубань» стал бронзовым призером Единой лиги ВТБ. В серии за третье место краснодарцы обыграли «Зенит» (3-2).

Источник: БК «Локомотив-Кубань»
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Баскетбол
БК Локомотив-Кубань
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