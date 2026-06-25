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25 июня, 19:01

Душко Иванович возглавил «Зенит»

Руслан Минаев

«Зенит» объявил о назначении Душко Ивановича на пост главного тренера. Соглашение с 68-летним черногорцем рассчитано до конца сезона-2028/29.

За тренерскую карьеру он возглавлял «Лимож», «Басконию», «Барселону», «Панатинаикос», «Бешикташ», «Црвену Звезду» и «Виртус». Также черногорский специалист работал со сборными Швейцарии и Боснии и Герцеговины. В России Иванович возглавлял «Химки» в сезоне-2016/17.

В сезоне-2025/26 «Зенит» занял четвертое место в Единой лиге ВТБ. По ходу сезона сине-бело-голубые сменили трех главных тренеров — Александра Секулича, Деяна Радоньича и Ростислава Вергуна.

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