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Корстин о работе с Дегтяревым: «Благодарны министру спорта за интерес и поддержку баскетбола»

Дарик Агаларов
корреспондент

Генеральный директор Единой лиги ВТБ Илона Корстин рассказала «СЭ» о роли министра спорта РФ Михаила Дегтярева в развитии лиги.

— Как складывается работа с министром спорта РФ Михаилом Дегтяревым?

— Министр спорта неоднократно приходил на матчи чемпионата Единой лиги и Суперкубка. В этом году вручал мне «Орден Дружбы» — почетную государственную награду. У нас хорошие рабочие отношения и мы благодарны Министру спорта за интерес и поддержку нашего вида спорта.

В сезоне-2026/27 в Единой лиге ВТБ примет участие 12 команд.

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Баскетбол
Илона Корстин
Михаил Дегтярев
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