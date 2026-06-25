Корстин о работе с Дегтяревым: «Благодарны министру спорта за интерес и поддержку баскетбола»

Генеральный директор Единой лиги ВТБ Илона Корстин рассказала «СЭ» о роли министра спорта РФ Михаила Дегтярева в развитии лиги.

— Как складывается работа с министром спорта РФ Михаилом Дегтяревым?

— Министр спорта неоднократно приходил на матчи чемпионата Единой лиги и Суперкубка. В этом году вручал мне «Орден Дружбы» — почетную государственную награду. У нас хорошие рабочие отношения и мы благодарны Министру спорта за интерес и поддержку нашего вида спорта.



В сезоне-2026/27 в Единой лиге ВТБ примет участие 12 команд.