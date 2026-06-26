Почетный президент Единой лиги ВТБ Сергей Иванов умер в возрасте 73 лет

Бывший министр обороны РФ и спецпредставитель президента Сергей Борисович Иванов скончался на 74-м году жизни, сообщает пресс-служба Единой лиги ВТБ.

Подробности смерти не раскрываются.

«Единая Лига ВТБ выражает глубокие соболезнования родным, близким, друзьям и коллегам Сергея Борисовича Иванова.

Для Единой Лиги ВТБ Сергей Борисович навсегда останется человеком, чье имя неразрывно связано с историей турнира, его ценностями и достижениями», — говорится в заявлении лиги.

Иванов является одним из основателей Единой лиги. Он был ее президентом с момента основания, а в 2014 году стал почетным президентом лиги.