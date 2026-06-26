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Почетный президент Единой лиги ВТБ Сергей Иванов умер в возрасте 73 лет

Игнат Заздравин
Корреспондент
Сергей Иванов.
Фото Алексей Иванов, архив «СЭ»

Бывший министр обороны РФ и спецпредставитель президента Сергей Борисович Иванов скончался на 74-м году жизни, сообщает пресс-служба Единой лиги ВТБ.

Подробности смерти не раскрываются.

«Единая Лига ВТБ выражает глубокие соболезнования родным, близким, друзьям и коллегам Сергея Борисовича Иванова.

Для Единой Лиги ВТБ Сергей Борисович навсегда останется человеком, чье имя неразрывно связано с историей турнира, его ценностями и достижениями», — говорится в заявлении лиги.

Иванов является одним из основателей Единой лиги. Он был ее президентом с момента основания, а в 2014 году стал почетным президентом лиги.

Сергей Иванов.Ушел из жизни основатель Единой лиги ВТБ Сергей Иванов. Ему было 73 года

Источник: Единая лига ВТБ
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Сергей Иванов (чиновник)
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