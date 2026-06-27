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«Локомотив-Кубань» подписал контракт с Фирсовым

Алина Савинова

Центровой Глеб Фирсов присоединился к «Локомотиву-Кубань», сообщает пресс-служба краснодарского клуба.

Соглашение с 21-летним игроком подписано по схеме «3+2».

«Я очень рад, что руководству «Локо» удалось договориться о переходе Фирсова — одного из наиболее одаренных молодых игроков России. Мы ставим перед собой самые высокие цели, и поэтому нам нужны игроки, у которых талант сочетается с желанием упорно работать над собственным развитием», — заявил главный тренер команды Томислав Томович.

Как ранее сообщал «СЭ», «Локомотив-Кубань» уже предпринимал попытку подписать Фирсова в январе 2026-го, но тогда стороны не смогли договориться о сумме выкупа.

Сезон-2025/26 центровой провел в «БЕТСИТИ Парме». В 39 матчах регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ он в среднем набирал 9,8 очка, делал 5 подборов, 1,1 блок-шота.

Источник: Официальный сайт БК «Локомотив-Кубань»
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