Гарретт Нэвелс покидает «Уралмаш»

Как стало известно «СЭ», «Уралмаш» не будет предлагать новый контракт Гарретту Нэвелсу.

В сезоне-2025/26 американский защитник вошел в топ-10 самых результативных игроков чемпионата (14,7 очка), сыграл в Матче звезд (набрал 18 очков) и провел ряд выдающихся игр против топ-клубов. Однако Гарретт был больше заточен на индивидуальные действия, порой игнорируя партнеров в более выгодных позициях. Поэтому несмотря на симпатию президента клуба Виктора Ганиенко, Нэвелса в «Уралмаше» в новом сезоне не будет.

Последние три сезона 33-летний игрок провел в России, также успев поиграть за «Парму» (2024/25).