Кулагин о победе над «Зенитом»: «Хотим не словами, а на площадки доказывать, что мы фавориты сезона»

Капитан УНИКСа Дмитрий Кулагин в интервью «СЭ» подвел итоги победного матча с «Зенитом» (78:72).

Благодаря этому успеху казанцы вышли в финал Суперкубка Единой лиги ВТБ, где сыграют с ЦСКА.

— Недавно вы уступили «Зениту» в Кубке Кондрашина и Белова. Важно было взять реванш в официальном матче?

— Во-первых, победы над «Зенитом» для нас всегда знаковы. Во-вторых, петербургский клуб выиграл два последних Суперкубка и не пустить их в финал на этот раз, — престижно.

Наша задача побеждать в каждом матче, и сегодня настрой был максимальным. Хотим не только словами, но и на площадки доказывать, что мы фавориты сезона. Не зря УНИКС два года подряд играл в финале Единой лиги. Надеюсь, в этом году продолжим традицию. Все для этого сделаем.

— В новом сезоне вы стали капитаном команды. Как чувствуете себя в этой роли?

— Отлично. Самое главное, что мы побеждаем. Это важнейший показатель для капитана.

— Матчи с ЦСКА зачастую получаются у вас очень крутыми в плане личной статистики. Наберете в финале 20+ очков?

— Главное, чтобы мой коллектив победил. Личная статистика неважна. Скажу лишь, что всегда рад вернуться домой, рад быть в Москве и играть перед своей семьей, друзьями, болельщиками. Хочу обратиться ко всем любителям баскетбола. Приходите на последний день Суперкубка, — будет здорово. Прекрасная арена, отличные матчи.