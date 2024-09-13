«Вернутся ли российские клубы в Евролигу в ближайшие пять лет? Надеюсь, это случится раньше». Интервью Итудиса

Бывший тренер ЦСКА — о высоком уровне Единой лиги в период санкций.

Второй год подряд Суперкубок Единой лиги ВТБ посещает один из самых успешных тренеров в истории ЦСКА Димитрис Итудис. В прошлом сезоне 54-летний греческий специалист участвовал в Суперкубке в качестве наставника «Фенербахче» (турецкий клуб занял третье место), а в этом уже приехал в качестве почетного гостя (пока двукратный чемпион Евролиги находится в статусе свободного агента). После победы ЦСКА над «Црвеной Звездой» (94:92) Итудис ответил на несколько вопросов «СЭ».

Переход Аврамовича говорит о силе бренда ЦСКА и высоком уровне Единой лиги

— ЦСКА обыграл представителя Евролиги в рамках Суперкубка Единой лиги. На ваш взгляд, таким составом армейцы могли бы бороться за место в плей-офф главного турнира Старого Света?

— Мне кажется, что это немного некорректный вопрос. Когда ЦСКА вернется в Евролигу, то они соберут команду, которая будет бороться за чемпионство. Я в этом не сомневаюсь, хорошо зная руководство команды: Андрея Ватутина и Наталию Фураеву. Если говорить про нынешний состав, то он вполне конкурентоспособен на фоне участников Евролиги. Матч с «Црвеной Звездой» это лишний раз подтвердил. Хотя отмечу, что у белградцев в Москве отсутствуют несколько важных игроков.

— Трансфер Алексы Аврамовича в ЦСКА стал для вас неожиданностью?

— С одной стороны — да. У Алексы наверняка была возможность остаться в «Партизане» или перейти в другой клуб — участник Евролиги. Спрос на него был, но он выбрал Москву. Это говорит о силе бренда ЦСКА и высоком уровне Единой лиги ВТБ.

— Этот уровень снизился после отстранения России от европейских турниров?

— На мой взгляд, ЦСКА, «Зенит», УНИКС, «Локомотив-Кубань» сохранили высочайший уровень. За их противостоянием в плей-офф наблюдают все фанаты баскетбола в Европе. Так что могу сказать, что Единая лига точно не стоит на месте, а топ-клубы готовы хоть сейчас вернуться в Евролигу или Еврокубок. Еще мне нравится, как развиваются «Уралмаш» и «Парма». Говорю про комплектование этих команд, про высокий интерес болельщиков к своим клубам.

— Лига ВТБ — это по-прежнему второй-третий чемпионат Европы после Испании и, возможно, Турции?

— Я не люблю такую градацию. А разве в Германии, Италии, Адриатической лиге, Франции и Израиле слабые чемпионаты? В них тоже выступает много топовых игроков, работают классные специалисты. Сравнивать силы европейских чемпионатов очень сложно, но вы правы, что Лига ВТБ по-прежнему один из сильнейших европейских клубных турниров.

Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Скучаю по друзьям, которые остались в ЦСКА

— Кто фаворит нового сезона Единой лиги?

— Сложно сказать. Я буду поддерживать ЦСКА, клуб, с которым у меня связано очень много воспоминаний. Но уверен, что борьба в этом году также будет на самом высоком уровне. Помимо москвичей очень сильную селекцию провели три других российских топ-клуба.

— Вас удивило, что перед стартом плей-офф-2023/24 ЦСКА решил назначить главным тренером вашего многолетнего помощника Андреаса Пистиолиса?

— Нет, это был очевидный выбор. Андреас прекрасно знает организацию, работал почти со всеми ключевыми игроками. Так что была высокая вероятность, что он сможет быстро влиться в процесс и помочь команде выбраться из кризиса. А в итоге он смог помочь ЦСКА взять титул, преобразил коллектив. Очень рад, что у него все получилось.

— Скучаете по Москве? Возможно, по каким-то местам?

— В первую очередь я скучаю по друзьям, которые остались в ЦСКА. Мы на регулярной связи, но видимся не так часто, как хотелось бы. Если бы армейцы продолжали играть в Евролиге, то с этим не было бы никаких проблем.

— Как думаете, в течение пяти лет российские клубы вернутся в еврокубки?

— Я надеюсь, что это случится гораздо раньше. Как член совета тренеров Евролиги хочу сказать, что мы бы хотели видеть российские клубы на европейских турнирах. Пришло время говорить о российских клубах на закрытых встречах функционеров и укреплять нашу дружбу, потому что они (российские клубы. — Прим. «СЭ») не имеют отношения к происходящему. Это происходит на политическом уровне.