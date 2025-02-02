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Инсайдер Чарания: Дончич переходит в «Лейкерс», Дэвис — в «Даллас»

Руслан Минаев
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Лука Дончич.
Фото Imagn Images, USA Today Sports

«Даллас» и «Лейкерс» договорились о крупном обмене.

По данным инсайдера Шэмса Чарании, клуб из Лос-Анджелеса выменяет защитника Луку Дончича, «Маверикс» получат тяжелого форварда Энтони Дэвиса.

Обмен будет трехсторонним с участием «Юты». Помимо Дончича, в «Лейкерс» перейдут форварды Макси Клебер и Маркифф Моррис. «Даллас» пополнят защитник Макси Кристи и выбор в первом раунде на драфте НБА-2029.

«Юта» получит защитника Джейлена Худа-Шифино, два выбора во втором раунде драфта-2025.

25-летний словенец Дончич в этом сезоне регулярного чемпионата НБА в среднем набирает 28,1 очка, 8,3 подбора и 7,9 передачи. На счету 31-летнего американца Дэвиса — 25,7 очка, 11,9 подбора и 3,4 передачи.

НБА
БК Даллас Маверикс
БК Лос-Анджелес Лейкерс
Лука Дончич
Энтони Дэвис
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