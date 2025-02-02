«Даллас» подтвердил обмен Дончича в «Лейкерс»

Генеральный менеджер «Далласа» Нико Харрисон прокомментировал информацию об обмене разыгрывающего Луки Дончича в «Лейкерс». «Маверикс» в результате обмена получат тяжелого форварда Энтони Дэвиса.

«Я верю, что защита выигрывает титулы. Считаю, что получение центрового уровня защитной сборной и символической сборной сезона с высокими оборонительными навыками повышает наши шансы. Мы нацелены на победу сейчас и в будущем», — цитирует Харрисона инсайдер ESPN Тим Макмэн.

25-летний словенец Дончич в этом сезоне регулярного чемпионата НБА в среднем набирает 28,1 очка, 8,3 подбора и 7,9 передачи. На счету 31-летнего американца Дэвиса — 25,7 очка, 11,9 подбора и 3,4 передачи.