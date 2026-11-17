Игроки «Чикаго» и «Бруклина» Бузелис и Майнотт оштрафованы за непристойные жесты

Национальная баскетбольная ассоциация (НБА) наказала форвардов «Чикаго» Матаса Бузелиса и «Бруклина» Джоша Майнотта за демонстрацию непристойных жестов в адрес болельщиков.

22-летний литовец и 23-летний ямаец обязаны выплатить штраф в размере по 25 тысяч долларов.

Оба инцидента произошли во время матчей регулярного чемпионата НБА сезона-2026/2027. Бузелис показал запрещенный жест на 11-й минуте заключительной четверти выездного матча против «Миннесоты» (117:106). Майнотт получил аналогичное взыскание за свое поведение уже после финальной сирены во встрече «Бруклина» с «Мемфисом» (110:129).