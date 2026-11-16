«Бостон» в матче с «Далласом» одержал 6-ю победу подряд, «Сан-Антонио» обыграл «Юту»

«Бостон» победил «Даллас» в домашнем матче регулярного чемпионата НБА — 131:94.

Самым результативным игроком встречи стал американский форвард «Селтикс» Джейсон Тейтум — у него 32 очка.

«Бостон» выиграл 6-й матч подряд. У «Далласа» 3-е поражение подряд.

В другом матче «Сан-Антонио» в гостях победил «Юту» — 110:102.

Больше всего очков у американского защитника «Сперс» Дилана Харпера — 31.

«Юта» проиграла 12 матчей подряд. «Сан-Антонио» выиграл 12 встреч кряду.

НБА

Регулярный чемпионат

«Бостон» — «Даллас» — 131:94 (42:9, 25:28, 37:34, 27:23)

Б: Тейтум (32 очка), Уайт (16), Шеирман (12)

Д: Рисачер (18), Флэгг (17), Клейтон (13)

«Юта» — «Сан-Антонио» — 102:110 (33:31, 22:27, 26:23, 21:29)

Ю: Бамба (26), Петерсон (17), Сансабо (14)

С: Харпер (31), Вембаньяма (26 + 10 подборов), Касл (20)