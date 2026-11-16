Дончич набрал 468 очков за 12 матчей НБА — лучший показатель за 50 лет

Защитник «Лейкерс» Лука Дончич набрал 468 очков в первых 12 матчах регулярного чемпионата НБА сезона-2026/27. Это лучший результат для такого отрезка за последние 50 лет. В ночь с 15 на 16 ноября словенец принес команде 43 очка в гостевой игре с «Финиксом», которую калифорнийцы выиграли со счетом 131:123.

Как отмечает сайт НБА, Дончич превзошел показатель Джеймса Хардена — 464 очка за первые 12 игр сезона. Средняя результативность лидера «Лейкерс» достигла 39 очков. При сравнении учитываются первые 12 матчей самого баскетболиста, а не все игры команды.

Против «Финикса» Дончич набрал 20 очков уже за первую четверть. За 35 минут 44 секунды он реализовал 13 из 28 бросков с игры, включая пять трехочковых из 13 попыток, и 12 из 14 штрафных. Кроме того, словенец сделал девять передач, три подбора и один перехват.

«Лейкерс» одержали восьмую победу подряд и улучшили баланс в чемпионате до 12 побед при двух поражениях. Квентин Граймс добавил 22 очка, Уокер Кесслер — 14 очков и 12 подборов. Гости реализовали 16 трехочковых и удержали преимущество, хотя «Финикс» сократил отставание в заключительной четверти.