«Оклахома» обыграла «Сакраменто», Гилджес-Александер набрал 37 очков

«Оклахома» на выезде обыграла «Сакраменто» в матче регулярного чемпионата НБА — 125:103.

У гостей 37 очков набрал Шэй Гилджес-Александер, став самым результативным игроком матча. На счету новичка хозяев Дариуса Эйкаффа 26 очков и 6 передач.

«Тандер» прервали серию из трех поражений. Команда располагается на 7-й строчке в Западной конференции — 9 побед и 5 поражений. «Кингз» — на 14-м месте (1 победа и 12 поражений).

В другом матче игрового дня «Атланта» победила «Милуоки» — 113:106.