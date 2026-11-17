«Майами» победил «Хьюстон» в домашнем матче регулярного чемпионата НБА — 128:110.

Самым результативным игроком встречи стал турецкий центровой «Рокетс» Алперен Шенгюн — у него 23 очка.

«Майами» выиграл 5-й матч подряд. «Хьюстон» проиграл после 4 побед подряд.

В другом матче «Кливленд» на своем паркете победил «Чикаго» — 126:115.

Больше всего очков набрал американский защитник «Кливленда» Донован Митчелл — 39.

«Кливленд» (8-7) идет на 7-м месте в таблице Восточной конференции, «Чикаго» (3-10) располагается на 14-м месте.

НБА

Регулярный чемпионат

«Майами» — «Хьюстон» — 128:110 (29:15, 33:31, 39:35, 27:29)

М: Адетокунбо (20 очков + 13 подборов), Томпсон (17), Уиггинс (17)

Х: Шенгюн (23), Дюрант (22), Смит (12 + 10 подборов)

«Кливленд» — «Чикаго» — 126:115 (25:31, 32:17, 31:31, 38:36)

К: Митчелл (39), Проктор (17), Уотсон (14)

Ч: Пауэлл (27), Бузелис (23), Смит (17 + 11 подборов)