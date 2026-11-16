«Клипперс» победили «Шарлотт» в 17-й раз подряд и повторили самую длинную действующую серию НБА

«Лос-Анджелес Клипперс» одержал 17-ю победу подряд над «Шарлотт» в регулярных чемпионатах НБА. В ночь с 15 на 16 ноября калифорнийский клуб выиграл дома со счетом 113:105 и продлил серию, которая началась после последнего поражения от «Хорнетс» 18 ноября 2017 года.

По данным сайта НБА, «Клипперс» сравнялись с «Кливлендом», выигравшим 17 матчей подряд у «Вашингтона». Это две самые продолжительные действующие победные серии в очных играх команд лиги. Пресс-служба «Клипперс» также сообщила, что у клуба никогда не было более длинной серии против одного соперника.

Хозяева уступали с разницей в 13 очков в третьей четверти, однако сумели переломить ход игры. Перед последним периодом «Клипперс» вели 84:83, а после равного счета 90:90 совершили рывок 10:0. В концовке преимущество команды достигло 17 очков.

Самым результативным стал Дариус Гарленд — 27 очков, шесть подборов и семь передач. Макс Струс принес 14 очков, Деррик Джонс и Айзея Джексон набрали по 13. У «Шарлотт» Коби Уайт записал на свой счет 21 очко, Наз Рид — 17.

«Клипперс» выиграли третий из четырех последних матчей после неудачного старта сезона.