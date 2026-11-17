«Нью-Орлеан» в матче с «Голден Стэйт» прервал серию поражений, «Миннесота» переиграла «Портленд»
«Нью-Орлеан» победил «Голден Стэйт» в домашнем матче регулярного чемпионата НБА — 115:94.
Самым результативным игроком встречи стал американский форвард «Уорриорз» Яксель Лендеборг — у него 28 очков.
«Нью-Орлеан» выиграл после 6 поражений подряд. У «Голден Стэйт» 3-й проигранный матч кряду.
В другом матче «Миннесота» на своем паркете победила «Портленд» — 106:98.
Больше всего очков у американского форварда «Миннесоты» Терренса Шеннона — 34.
«Миннесота» (10-4) идет на 4-м месте в таблице Западной конференции. «Портленд» (9-4) располагается на 6-м месте.
НБА
Регулярный чемпионат
«Нью-Орлеан» — «Голден Стэйт» — 115:94 (35:11, 26:25, 32:29, 22:29)
Н: Бей (23 очка), Фиарс (19 + 10 подборов + 10 передач), Квин (17 + 10 подборов)
Г: Лендеборг (28), Подземски (15), Сантос (12)
«Миннесота» — «Портленд» — 106:98 (26:26, 33:25, 28:22, 19:25)
М: Шенннон (34), Гобер (18 + 15 подборов), Куминга (13)
П: Авдия (27), Клингэн (10 + 10 подборов), Хендерсон (10)