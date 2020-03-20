Смарт заразился коронавирусом
07:16
Атакующий защитник «Бостона» Маркус Смарт сдал тест на коронавирус. Результат оказался положительным.
«Чувствую себя хорошо, у меня нет никаких симптомов», — написал Смарт в Twitter.
Почти все спортивные соревнования были перенесены или отменены из-за эпидемии коронавируса. По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 227 764 человек. Умерших — 9 308, выздоровевших — 85 985. В России на данный момент 199 случаев заражения, один человек умер.
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Материалы сюжета: Коронавирус и спорт: мировая угроза-2020