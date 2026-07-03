Кириленко объяснил, почему Мозгова не позвали на празднование десятилетия чемпионства «Кливленда»

Легенда «Юты» Андрей Кириленко высказался о том, что Тимофей Мозгов не участвовал в праздновании юбилея чемпионства «Кливленда». Ранее чемпион НБА в составе «Кавальерс» рассказал, что Леброн Джеймс не приглашал его на вечеринку в честь 10-летия чемпионства клуба.

«Я не думаю, что тут есть какая-то подоплека. Возможно, просто в какой-то момент собрались пять человек: «Давайте увидимся!» Собрались, посмотрели: «О, класс, нас пятеро. Мы будто десятилетие празднуем!» И все. Может, не дозвонились, может, забыли в тот момент. Вряд ли там хотели собрать всех, иначе бы позвали всех 15 человек из состава.

В командах часто бывает так, что три-четыре человека общаются между собой активнее, чем с остальными. Наверное, эти пятеро были ближе друг к другу. Это не значит, что Мозгов — неважная часть той команды. Возможно, он просто не настолько плотно общался именно с этой группой ребят. А в тот момент Тимофей праздновал десятилетие той победы в другой компании — он был со мной и со своей женой Аллой. Так можно и написать», — заявил «СЭ» Кириленко.

41-летний Джеймс устроил вечеринку в Сен-Тропе, где собрался со своими экс-одноклубниками: Кевином Лавом, Джей Ар Смитом, Ричардом Джефферсоном, Тристаном Томпсоном, Ченнингом Фраем, Иманом Шампертом и Мэттью Деллаведова.