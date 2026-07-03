Баскетбол
НБА
Новости
Таблицы Календарь / результаты
Уведомления
Главная
Баскетбол
НБА

3 июля, 02:40

Кириленко объяснил, почему Мозгова не позвали на празднование десятилетия чемпионства «Кливленда»

Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта

Легенда «Юты» Андрей Кириленко высказался о том, что Тимофей Мозгов не участвовал в праздновании юбилея чемпионства «Кливленда». Ранее чемпион НБА в составе «Кавальерс» рассказал, что Леброн Джеймс не приглашал его на вечеринку в честь 10-летия чемпионства клуба.

«Я не думаю, что тут есть какая-то подоплека. Возможно, просто в какой-то момент собрались пять человек: «Давайте увидимся!» Собрались, посмотрели: «О, класс, нас пятеро. Мы будто десятилетие празднуем!» И все. Может, не дозвонились, может, забыли в тот момент. Вряд ли там хотели собрать всех, иначе бы позвали всех 15 человек из состава.

В командах часто бывает так, что три-четыре человека общаются между собой активнее, чем с остальными. Наверное, эти пятеро были ближе друг к другу. Это не значит, что Мозгов — неважная часть той команды. Возможно, он просто не настолько плотно общался именно с этой группой ребят. А в тот момент Тимофей праздновал десятилетие той победы в другой компании — он был со мной и со своей женой Аллой. Так можно и написать», — заявил «СЭ» Кириленко.

41-летний Джеймс устроил вечеринку в Сен-Тропе, где собрался со своими экс-одноклубниками: Кевином Лавом, Джей Ар Смитом, Ричардом Джефферсоном, Тристаном Томпсоном, Ченнингом Фраем, Иманом Шампертом и Мэттью Деллаведова.

Андрей Кириленко.«Бан вызывает горькие чувства: ситуация несправедливая, но сделать ничего не можешь». Разговор с Кириленко

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
НБА
БК Кливленд Кавальерс
Андрей Кириленко
Тимофей Мозгов
Читайте также
ФСБ раскрыла детали ликвидации соорганизатора Волынской резни Клячкивского
«Любой ценой хотят сделать Мексику чемпионом». Наркокартель мог угрожать игрокам Эквадора на ЧМ-2026
Рыбакина и Свентек выбыли с Уимблдона
ЧМ-2026: Кабо-Верде едва не выбило Аргентину, болельщики в ярости от судей, Египет прошел Австралию, Колумбия ценой травмы Кордобы придушила Гану
Путин поговорил по телефону с Трампом. Главное
Дмитриев назвал чиновников ЕС тугодумами из-за непонимания миграционного кризиса
Популярное видео
Чинахов счастлив в «Питтсбурге», Кубок Гагарина — из рук в руки
Чинахов счастлив в «Питтсбурге», Кубок Гагарина — из рук в руки
Овечкин остается в «Вашингтоне»
Овечкин остается в «Вашингтоне»
«Я же не монстр». Интервью Тамбиева Шевченко
«Я же не монстр». Интервью Тамбиева Шевченко
«Трактор»: минус Кравцов и минус Глотов
«Трактор»: минус Кравцов и минус Глотов
Абаскаль: «Хочу вернуться в Тушино тренером»
Абаскаль: «Хочу вернуться в Тушино тренером»
Грицюк остается в «Нью-Джерси»
Грицюк остается в «Нью-Джерси»
Никишин просит 8 миллионов
Никишин просит 8 миллионов
«Автомобилист» снова не жалеет средств
«Автомобилист» снова не жалеет средств
Файзуллаев — о ЧМ-2026 и мечте о «Барселоне»
Файзуллаев — о ЧМ-2026 и мечте о «Барселоне»
Ленини: «Спасибо «Краснодару», что помог попасть на ЧМ»
Ленини: «Спасибо «Краснодару», что помог попасть на ЧМ»
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Страшная трагедия с хоккеистом
Страшная трагедия с хоккеистом
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Михаил Фисенко: драки, Чечня, карьера
Михаил Фисенко: драки, Чечня, карьера
Скудра в «Спартаке», Ливо — в «Авангарде», Шипачев — в Уфе
Скудра в «Спартаке», Ливо — в «Авангарде», Шипачев — в Уфе
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Обмен «Магнитки» и СКА. Завершилось два допинг-дела
Обмен «Магнитки» и СКА. Завершилось два допинг-дела
Россия победила Сербию и завоевала бронзу Лиги наций
Россия победила Сербию и завоевала бронзу Лиги наций
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
СКА будет играть на «СКА Арене»
СКА будет играть на «СКА Арене»
Хайруллин в ЦСКА, Сафонов уезжает в НХЛ
Хайруллин в ЦСКА, Сафонов уезжает в НХЛ
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Чего не хватило «Авангарду», интерес к Ливо, трансферы КХЛ
Чего не хватило «Авангарду», интерес к Ливо, трансферы КХЛ
Георгиев уезжает, Панин продолжает карьеру
Георгиев уезжает, Панин продолжает карьеру
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Денис Дорохов — в подкасте «Гибкий ЗОЖ»
Денис Дорохов — в подкасте «Гибкий ЗОЖ»
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Кириленко: «Леброн — игрок топ-3 за всю историю — без вопросов, а то и топ-2»

«Филадельфия» заинтересована в Леброне

ЧМ 2026 с Hisense

Новости
RSS RSS
Все новости