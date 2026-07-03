Кириленко: «У Амосова, Фролова и Григория есть все, чтобы играть в НБА»

Президент РФБ Андрей Кириленко в интервью «СЭ» назвал главные таланты страны.

— В новом сезоне НБА могут сыграть три россиянина: Егор Дёмин, Влад Голдин и Всеволод Ищенко. Позитивная тенденция?

— Хотел бы начать с того, что эти трое названных игроков делали свои первые шаги в баскетболе 10 лет назад, когда я только пришел работать в РФБ. Они начинали с фестиваля «Мини-баскет», первенств страны, ДЮБЛ, резервных сборных. Спустя 10 лет эти ребята дебютируют в НБА! Для меня это самый крутой индикатор того, что многие шаги мы делаем правильно.

При этом понимаю, что мы не настолько погружены в их жизнь и прогресс. Это полностью их заслуга, а еще их родителей и тренеров. Но, когда такое происходит на твоих глазах, в структуре соревнований, за которые ты отвечаешь, это вдвойне приятно.

Сегодня вижу огромное количество ребят, у которых есть потенциал продолжить эту тенденцию. Тот же Егор Амосов, который провел сильный сезон во второй команде «Реала». Илья Фролов. Кирилл Григорий, который стал лучшим игроком на наших первенствах в этом году. У этих парней есть все, чтобы играть в НБА. Будут ли они там выступать, вопрос отдельный. Но их навыки, уровень, потолок точно соответствуют уровню НБА. Точно это говорю!

— В целом через участие в «Мини-баскете» прошли многие наши таланты.

— Конечно. Тот же Амосов, Илья Ермаков, Лиза Астахова и еще с десяток профессиональных баскетболистов и баскетболисток, уже проявивших себя на профессиональном уровне. Я сам в свое время ездил на пару смен, где-то есть даже фото.

Не надо забывать, что мы стараемся не просто делать лагерь для детей на лето и отпуск для родителей. В этом году к нам приезжали Тимофей Мозгов и Мацей Лампе, который представлял свой проект и делился опытом проведения детских лагерей в других странах. Насколько я понимаю, Владимир Дячок ведет переговоры об участии команд из Турции и Венгрии в следующем сезоне. Также нам очень важно брать самое лучшее из того, как обучают детей в других странах.

Академия РФБ открывает все больше возможностей для тренеров команд «Мини-баскета». Это и специальный онлайн-курс, и очные занятия. В этом году мы возобновим грантовую программу для регионов. РФБ выделит мячи и поможет в проведении региональных школьных лиг.