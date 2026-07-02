Защитник Мелтон подписал двухлетний контракт с «Голден Стэйт»

«Голден Стэйт» подписал с защитником Де'Энтони Мелтоном двухлетний контракт на 11 миллионов долларов с опцией игрока на второй сезон, сообщает ESPN со ссылкой на источники.

Это третье подряд межсезонье, в котором «Уорриорз» обсуждают условия и в итоге подписывают американского игрока в качестве неограниченно свободного агента. Ранее на этой неделе 28-летний Мелтон отклонил свой опцион на 3,4 миллиона долларов и протестировал рынок, но «Уорриорз» всегда хотели вернуть его за сумму, которую они считали контролируемой, и, предложив Мелтону небольшое повышение, стороны договорились об условиях.

В сезоне-2025/26 в 49 матчах регулярного чемпионата Мелтон набирал в среднем 12,3 очка, 3,2 подбора и 2,6 передали.

Защитник также играл за «Филадельфию», «Мемфис» и «Финикс».