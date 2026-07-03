Защитник Саймонс перешел в «Филадельфию»

Свободный агент защитник Анферни Саймонс согласовал двухлетний контракт с «Филадельфией» на 12,3 миллиона долларов с опцией игрока во втором сезоне, сообщает ESPN со ссылкой на источники.

27-летний американец выбрал «Сиксерс» среди других претендентов, считая, что идеально впишется в обновленный состав «Филадельфии». «Сиксерс» договорились о приобретении экс-MVP финала НБА Джейлена Брауна из «Бостона».

Саймонс, проведший первые семь лет карьеры в «Портленде», был обменян в «Селтикс» в рамках сделки по Джру Холидею и хорошо проявил себя в качестве шестого игрока «Бостона». Он набирал в среднем 14,2 очка, реализуя 39,5 процента трехочковых за «Селтикс» в 49 матчах, прежде чем был обменян в «Чикаго» на Николу Вучевича.

Саймонс сыграл всего шесть матчей за «Буллз», перед тем как усугубил травму левого запястья, которая вывела его из строя до конца сезона-2025/26.

Четыре раза в карьере он набирал в среднем не менее 17 очков за игру, последний раз — в сезоне-2024/25.

У Саймонса завершается действие четырехлетнего контракта на 100 миллионов долларов, подписанного с «Портлендом» в 2022 году.