«Мемфис» обменял Альдаму в «Даллас»

«Мемфис» и «Даллас» согласовали обмен с участием форварда Санти Альдамы, сообщает инсайдер ESPN Шэмс Чарания.

24-летний испанец продолжит карьеру в «Маверикс». В обратном направлении отправится разыгрывающий защитник Эй Джей Джонсон и защищенный пик первого раунда драфта НБА 2030 года, ранее принадлежавший «Голден Стэйт», а также два пика второго раунда.

Альдама выступал за «Мемфис» с 2021 года, после того как был выбран клубом под 30-м номером на драфте НБА. В сезоне-2025/26 он принял участие в 65 матчах регулярного чемпионата, набирая в среднем по 12,5 очка, 6,4 подбора и 2,9 передачи.

21-летний Джонсон был выбран на драфте НБА 2024 года. В сезоне-2025/26 он сыграл в 23 матчах, набирая в среднем по 3,9 очка, 1 подбор и 1,1 передачи.