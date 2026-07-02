Баскетбол
НБА
Новости
Таблицы Календарь / результаты
Уведомления
Главная
Баскетбол
НБА

2 июля, 06:34

«Мемфис» обменял Альдаму в «Даллас»

Евгений Козинов
Корреспондент

«Мемфис» и «Даллас» согласовали обмен с участием форварда Санти Альдамы, сообщает инсайдер ESPN Шэмс Чарания.

24-летний испанец продолжит карьеру в «Маверикс». В обратном направлении отправится разыгрывающий защитник Эй Джей Джонсон и защищенный пик первого раунда драфта НБА 2030 года, ранее принадлежавший «Голден Стэйт», а также два пика второго раунда.

Альдама выступал за «Мемфис» с 2021 года, после того как был выбран клубом под 30-м номером на драфте НБА. В сезоне-2025/26 он принял участие в 65 матчах регулярного чемпионата, набирая в среднем по 12,5 очка, 6,4 подбора и 2,9 передачи.

21-летний Джонсон был выбран на драфте НБА 2024 года. В сезоне-2025/26 он сыграл в 23 матчах, набирая в среднем по 3,9 очка, 1 подбор и 1,1 передачи.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Баскетбол
НБА
БК Даллас Маверикс
БК Мемфис Гриззлиз
Читайте также
ФИФА отменила красную карточку Балогуна после звонка из Белого дома
Учебный корабль Балтийского флота «Перекоп» вышел в дальний штурманский поход
Рыбакина и Свентек выбыли с Уимблдона
Российский защитник Минтюков подписал пятилетний контракт с ХК «Анахайм»
Le Figaro сообщила о смерти мэра коммуны Локмарья после ссоры с владельцем судна
ЧМ-2026: Кабо-Верде едва не выбило Аргентину, болельщики в ярости от судей, Египет прошел Австралию, Колумбия ценой травмы Кордобы придушила Гану
Популярное видео
Надежды Максима Цыплакова. Матч памяти Артема Федорова
Надежды Максима Цыплакова. Матч памяти Артема Федорова
Чинахов счастлив в «Питтсбурге», Кубок Гагарина — из рук в руки
Чинахов счастлив в «Питтсбурге», Кубок Гагарина — из рук в руки
Овечкин остается в «Вашингтоне»
Овечкин остается в «Вашингтоне»
«Я же не монстр». Интервью Тамбиева Шевченко
«Я же не монстр». Интервью Тамбиева Шевченко
«Трактор»: минус Кравцов и минус Глотов
«Трактор»: минус Кравцов и минус Глотов
Абаскаль: «Хочу вернуться в Тушино тренером»
Абаскаль: «Хочу вернуться в Тушино тренером»
Грицюк остается в «Нью-Джерси»
Грицюк остается в «Нью-Джерси»
Никишин просит 8 миллионов
Никишин просит 8 миллионов
«Автомобилист» снова не жалеет средств
«Автомобилист» снова не жалеет средств
Файзуллаев — о ЧМ-2026 и мечте о «Барселоне»
Файзуллаев — о ЧМ-2026 и мечте о «Барселоне»
Ленини: «Спасибо «Краснодару», что помог попасть на ЧМ»
Ленини: «Спасибо «Краснодару», что помог попасть на ЧМ»
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Страшная трагедия с хоккеистом
Страшная трагедия с хоккеистом
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Михаил Фисенко: драки, Чечня, карьера
Михаил Фисенко: драки, Чечня, карьера
Скудра в «Спартаке», Ливо — в «Авангарде», Шипачев — в Уфе
Скудра в «Спартаке», Ливо — в «Авангарде», Шипачев — в Уфе
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Обмен «Магнитки» и СКА. Завершилось два допинг-дела
Обмен «Магнитки» и СКА. Завершилось два допинг-дела
Россия победила Сербию и завоевала бронзу Лиги наций
Россия победила Сербию и завоевала бронзу Лиги наций
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
СКА будет играть на «СКА Арене»
СКА будет играть на «СКА Арене»
Хайруллин в ЦСКА, Сафонов уезжает в НХЛ
Хайруллин в ЦСКА, Сафонов уезжает в НХЛ
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Чего не хватило «Авангарду», интерес к Ливо, трансферы КХЛ
Чего не хватило «Авангарду», интерес к Ливо, трансферы КХЛ
Георгиев уезжает, Панин продолжает карьеру
Георгиев уезжает, Панин продолжает карьеру
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Защитник Конли и «Бостон» подписали однолетний контракт

«Денвер» подпишет однолетний контракт с форвардом Марвином Бэгли

ЧМ 2026 с Hisense

Новости
RSS RSS
Все новости