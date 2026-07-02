Нападающий Убре перешел в «Индиану»

Свободный агент нападающий Келли Убре-младший согласовал двухлетний контракт на сумму около 17 миллионов долларов с «Индианой», сообщает ESPN со ссылкой на источники.

30-летний американец присоединяется к «Пэйсерс» после того, как обрел стабильность в НБА с «Сиксерс», проведя последние три сезона в Филадельфии после выступлений за четыре команды в первые восемь лет карьеры.

В сезоне-2025/26 Убре набирал в среднем 14,1 очка и 5 подборов за игру, реализуя 36 процентов трехочковых — лучший показатель в карьере. В среднем за 11-летнюю карьеру в НБА он набирает 13,3 очка за игру.

Также Убре-младший играл за «Шарлотт», «Голден Стэйт», «Финикс» и «Вашингтон».