Центровой Вучевич возвращается в «Орландо»

Свободный агент центровой Никола Вучевич согласился на однолетний контракт с «Орландо» на сумму 3,9 миллиона долларов, сообщает ESPN со ссылкой на источники.

После своего дебютного сезона в НБА в «Филадельфии» черногорец перешел в «Орландо» в сезоне-2012/13 и отыграл в «Мэджик» почти девять лет.

35-летний баскетболист завершил свой 15-й сезон в НБА, будучи обменянным из «Чикаго» в «Бостон» на дедлайне.

В плей-офф сезона-2025/26 за «Селтикс» Вучевич набирал в среднем 6,2 очка и 4,3 подбора в 6 матчах, при этом он не играл в седьмом матче первого раунда, где «Бостон» уступил «Филадельфии».

В регулярном чемпионате в сезоне-2025/26 у Вучевича в 48 матчах за «Чикаго» было в среднем 16,9 очка, 9 подборов и 3,8 передачи, а в 16 играх за «Бостон» — 9,7 очка, 6,6 подбора и 2 передачи.