«Филадельфия» заинтересована в Леброне

«Филадельфия» включилась в борьбу за подписание неограниченно свободного агента форварда Леброна Джеймса, сообщает ESPN со ссылкой на источники.

По данным источников, 41-летний американец не будет спешить с решением о следующем месте продолжения своей исторической 23-летней карьеры в НБА. Им также интересуются «Голден Стэйт», «Кливленд» и «Майами».

Тем временем «Уорриорз» получили от Джеймса сигналы о том, что они остаются в его шорт-листе. Однако источники в команде выразили недавно мнение, что они не обязательно находятся на вершине этого списка, поскольку Джеймс продолжает оценивать ситуацию.

В 2018-2026 годах Джеймс играл за «Лейкерс». Также в карьере четырехкратного чемпиона НБА были «Кливленд» и «Майами».