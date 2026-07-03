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Агент Леброна Джеймса назвал 10 команд, в которых игрок может продолжить карьеру

Игнат Заздравин
Корреспондент

Рич Пол, агент экс-форварда «Лейкерс» Леброна Джеймса, назвал команды, которые могут подписать его клиента.

Ранее 41-летний баскетболист вышел на рынок свободных агентов и покинул «Лейкерс», за которых выступал с 2018 года. В составе «озерников» Джеймс в 2020 году стал чемпионом НБА.

В подкасте Game Over агент баскетболиста написал на доске 10 команд, в которых Джеймс может продолжить карьеру: «Филадельфия», «Майами», «Кливленд», «Миннесота», «Денвер», «Голден Стэйт», «Нью-Йорк», «Бостон», «Даллас» и «Сан-Антонио».

В прошедшем сезоне Джеймс провел 59 матчей в регулярном чемпионате НБА, набирая в среднем 21 очко, 5,9 подбора и 7,2 передачи.

В плей-офф в его активе в среднем 23,2 очка, 6,7 подбора и 7,3 передачи в 10 играх. «Лейкерс» дошли до второго раунда плей-офф, где всухую уступили «Оклахоме» (0-4).

Ранее Джеймс играл в «Кливленде» и «Майами».

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НБА
Леброн Джеймс
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