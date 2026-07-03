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3 июля, 04:38

«Торонто» продлил контракт с главным тренером Раяковичем

Павел Лопатко

«Торонто» договорился о многолетнем продлении контракта с главным тренером Дарко Раяковичем. «Рэпторс» объявили о соглашении 2 июля, сообщает ESPN.

47-летний серб Раякович привел «Торонто» к 46 победам в сезоне-2025/26, выведя команду в плей-офф впервые с 2022 года, где она уступила «Кливленду» в седьмом матче первого раунда. Он помог «Рэпторс» оправиться после сезонов с 30 победами или менее в предыдущие два года под его руководством. За три сезона в «Торонто» Раякович одержал 101 победу при 105 поражениях.

Раякович был нанят «Рэпторс» чуть более трех лет назад, сменив уволенного Ника Нерса. Он стал вторым тренером сербского происхождения в НБА после бывшего главного тренера «Финикса» Игора Кокошкова.

Рожденный и выросший в Сербии, Раякович начал тренерскую карьеру в подростковом возрасте. Он тренировал в Испании до переезда в Соединенные Штаты. Он был главным тренером два сезона в G-Лиге, прежде чем стать ассистентом главного тренера в «Оклахоме» в сезоне-2014/15.

Раякович отработал сезон-2019/20 в качестве ассистента в «Финиксе» и присоединился к «Мемфису» в следующем году, где провел три сезона, прежде чем «Торонто» дал ему шанс возглавить команду НБА.

Ранее в этом году он тренировал международную команду на Матче всех звезд в рамках нового формата НБА «США против Мира».

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НБА
БК Торонто Рэпторз
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