«Оклахома» обыграла «Денвер» и сравняла счет в серии

«Оклахома» выиграла у «Денвера» во втором матче второго раунда плей-офф НБА — 149:106.

Разыгрывающий защитник «Тандер» Шэй Гилджес-Александер набрал 34 очка и стал самым результативным игроком встречи.

Третий матч в серии состоится 10 мая. Начало игры — 05.00 по московскому времени.

НБА

Плей-офф

Второй раунд

Второй матч

«Оклахома» — «Денвер» — 149:106 (45:21, 42:35, 37:20, 25:30)

О: Гилджес-Александер (34), Джейлен Уильямс (17), Холмгрен (15 + 11 подборов), Хартенштайн (14), Джо (14).

Д: Уэстбрук (19), Йокич (17), Дж. Мюррэй (14), Гордон (10).

8 мая. Оклахома-Сити. Paycom Center.

Счет в серии: 1-1.