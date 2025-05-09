Баскетбол
9 мая, 06:04

«Миннесота» сравняла счет в серии с «Голден Стэйт»

Евгений Козинов
Корреспондент
Джулиус Рэндл (справа) с мячом.
Фото Imagn Images, USA Today Sports

«Миннесота» выиграла у «Голден Стэйт» во втором матче второго раунда плей-офф НБА — 117:93. Счет в серии стал равный — 1-1.

Форвард «Тимбервулвз» Джулиус Рэндл оформил дабл-дабл — 24 очка и 11 передач. Он стал самым результативным игроком встречи.

Третий матч в серии пройдет на паркете «Уорриорз» с 10 на 11 мая и начнется в 03.30 по московскому времени.

НБА

Плей-офф

Второй раунд

Второй матч

«Миннесота» — «Голден Стэйт» — 117:93 (29:15, 27:24, 29:26, 32:28)

М: Рэндл (24 + 11 передач), Эдвардс (20), Александер-Уокер (20), Макдэниэлс (16).

Г: Куминга (18), Батлер (17), Хилд (15), Джексон-Дэвис (15).

Счет в серии: 1-1.

