8 мая, 04:28

«Нью-Йорк» второй раз обыграл «Бостон»

Евгений Козинов
Корреспондент

«Нью-Йорк» переиграл «Бостон» во втором матче второго раунда плей-офф НБА — 91:90. «Никс» ведут в серии — 2-0.

Атакующий защитник нью-йоркской команды Джош Харт набрал 23 очка и стал самым результативным игроком встречи.

Третий матч пройдет на паркете «Никс» 10 мая и начнется в 22.30 по московскому времени.

НБА

Плей-офф

Второй раунд

Второй матч

«Бостон» — «Нью-Йорк» — 90:91 (24:13, 26:28, 23:20, 17:30)

Б: Уайт (20), Браун (20), Тейтум (13 + 14 подборов), Холидэй (10).

Н: Харт (23), Таунс (21 + 17 подборов), Брансон (17), Бриджес (14).

8 мая. Бостон. TD Garden.

Счет в серии: 0-2.

Баскетбол
НБА
БК Бостон Селтикс
БК Нью-Йорк Никс
