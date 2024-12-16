Леброн Джеймс — о рекордных 30 очках своего сына: «Здорово видеть, как Бронни возвращается к своей игре»

Четырехкратный чемпион НБА, форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс прокомментировал рекордные 30 очков, которые набрал его сын Бронни Джеймс в матче G-лиги за «Саут-Бэй Лейкерс».

«Продолжайте работать каждый день, трудолюбие всегда вознаграждается в конце. Здорово видеть, как Бронни возвращается в свое течение, возвращается к своей игре, возвращается к тому, что он играет свободно, продолжает творить и просто играет в ту игру, которую он любит и в которую умеет играть», — приводит слова Леброна издание The Sports Rush.

Бронни был выбран «Лейкерс» под общим 55-м номером на драфте-2024 и дебютировал в НБА 23 октября в матче с «Минесотой» (110:103), сыграв вместе со своим отцом. В ноябре «Лейкерс» приняли решение о переводе Бронни в команду G-лиги «Саут-Бэй», чтобы 20-летний баскетболист набрался опыта.