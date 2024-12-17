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Сегодня, 06:40

«Майами» в овертайме уступил «Детройту», у Батлера трипл-дабл

Сергей Разин
корреспондент
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«Майами» в матче регулярного чемпионата НБА на выезде уступил в овертайме «Детройту» со счетом 124:125.

Самым результативным на паркете стал защитник «Хит» Джимми Батлер, набравший 35 очков, а также сделавший 19 подборов и 10 передач. У «Пистонс» защитник Малик Бизли набрал 28 очков.

«Майами» с 13 победами в 24 матчах занимает шестое место в Восточной конференции, «Детройт» с 11 победами — на 10-й строчке.

НБА

Регулярный чемпионат

«Детройт» — «Майами» — 125:124 (33:32, 30:27, 34:22, 17:33, 11:10)
17 декабря. Детройт. «Little Caesars Arena».

«Шарлотт» — «Филадельфия» — 108:121 (23:31, 26:23, 30:41, 29:26)
17 декабря. Шарлотт. «Spectrum Center».

«Торонто» — «Чикаго» — 121:122 (25:33, 25:20, 34:42, 37:27)
17 декабря. Торонто. «Scotiabank Arena».

«Бруклин» — «Кливленд» — 101:130 (17:37, 23:35, 37:32, 24:26)
17 декабря. Нью-Джерси. «Barclays Center».

НБА
БК Детройт Пистонс
БК Майами Хит
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